Mulher (30) gravida de 7 meses é atropelada por ex-marido na noite de ontem (26), na Rua Filomena Segundo Nascimento, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. De acordo com o B.O a vítima estava separa do autor a uma semana. O atropelamento ocorreu quando a mesma se dirigia a casa do avô paterno onde mora seu filho. Segundo a vítima ao chegar no local teve uma discussão com o autor que não queria que levasse a criança com ela para sua residência. Em seguida o autor a atropelou. A mulher foi socorrida pelos bombeiros a Santa Casa com dor no quadril. O caso foi registrado na DEAM.