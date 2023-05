Grêmio coloca fim na polêmica com goleiro Adriel

Após dez dias desde o episódio de afastamento do goleiro Adriel, o Grêmio decidiu o futuro do jogador. O atleta continuará fazendo parte do grupo e buscando uma oportunidade na equipe titular. Nas últimas partidas, Gabriel Grando, que até então era reserva, ocupou a vaga de Adriel.

Em entrevista à Rádio Grenal nesta terça-feira (02) o presidente do clube, Alberto Guerra, negou que o jovem tenha, de fato, sofrido um afastamento do grupo.

O Adriel jamais foi afastado. Sempre treinou da mesma forma e está disponível para o grupo. Mas quem escala o time é o treinador, e dentro do vestiário há uma relação de confiança entre o treinador e os atletas Alberto Guerra, presidente do Grêmio

Ainda segundo o mandatário, não existem propostas pelo goleiro atualmente, até porque a janela de transferências abrirá novamente apenas em julho, com encerramento em agosto. O presidente tratou de colocar um fim na polêmica e garantiu que o goleiro segue treinando com o grupo.

“O Adriel é um bom menino. Todos cometem deslizes. Uns pequenos deslizes acarretaram em algumas conversas que tivemos com o Renato e a direção. A ideia é botar uma pedra no assunto para que possamos seguir trabalhando”, contou Guerra.

O presidente ainda explicou que não tem problemas com o novo empresário do jogador, Pablo Bueno, um dos nomes citados por Renato Portaluppi no início da polêmica.

O Grêmio fez sua reapresentação sob forte chuva e frio nesta terça-feira no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, dando início aos treinamentos da semana. O Tricolor recebe o RB Bragantino, no próximo domingo (07), pela quarta rodada do Brasileirão, na Arena.