Grêmio e Fortaleza empatam sem gols em Porto Alegre pelo Brasileirão

Em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Fortaleza empataram sem gols em Porto Alegre. O Tricolor Gaúcho chega aos terceiro jogo sem vitória na competição e o Leão empata pela terceira rodada seguida.

O Grêmio chega a marca de oito pontos conquistados e ocupa a 11ª colocação na tabela. O Fortaleza, com o ponto somado, chega aos 10 e segue em 6º.

Os próximos compromissos de Grêmio e Fortaleza são pela Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (17/05), o time gaúcho recebe o Cruzeiro, na Arena, às 19h30 (de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final. No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Palmeiras no Allianz Parque.