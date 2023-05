Grêmio recebe o Fortaleza pelo Brasileiro com o retorno de Suárez

Grêmio e Fortaleza se enfrentam neste domingo (14), a partir das 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A buscando a recuperação depois de atuações abaixo do esperado no meio da semana passada.

Os dois times buscam também figurar na parte de cima da tabela após os tropeços. Os gremistas foram goleados pelo Palmeiras por 4 a 1, em São Paulo, em atuação muito criticada. Já o Fortaleza, que poupou alguns jogadores, empatou em casa contra o São Paulo, 0 a 0, com uma exibição irregular.

O técnico Renato Portaluppi terá o retorno do atacante Luis Suárez, que foi poupado na derrota para o Palmeiras. Com o uruguaio em campo, o treinador deve esquecer a formação com três zagueiros usada no Allianz Parque. Pepê está recuperado de lesão, mas talvez não tenha condições de atuar 90 minutos, por isso, há dúvida entre ele e Villasanti.

No Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem rodado o elenco devido à maratona de jogos — o clube cearense é o que mais fez jogos na temporada, 33, entre aqueles da elite do futebol brasileiro.

A certeza é a ausência do zagueiro Brítez, expulso no 0 a 0 contra o São Paulo, na quinta-feira (11). Como Benevenuto está machucado, Ceballos deve ser o escolhido. O atacante Moisés, que perdeu o confronto do meio da semana com uma lesão no pé direito, viajou para o Sul e pode ser opção.

Grêmio x Fortaleza

Grêmio: Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Villasanti (Pepê), Cristaldo, Bitello e Vina; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Fortaleza: Kozlinski; Tinga, Titi, Ceballos e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Lucas Sasha e Calebe; Guilherme (Moisés) e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Motivo: sexta rodada da Série A do Campeonato BrasileiroData e horário: 14 de maio de 2023, 16h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS

Árbitro: Bruno Mota Correia-RJAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-RJ e Carlos Henrique Alves de Lima Filho-RJ

Árbitro de vídeo: Thiago Duarte Peixoto-SP