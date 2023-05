Grêmio vence o Cuiabá por 2 a 1 na Arena Pantanal

O Grêmio foi até a capital do Mato Grosso e vai voltar para a casa com a vitória por 2 a 1 diante do Cuiabá, neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro.

Vina, abriu o placar para o Grêmio logo no início da partida, aos 10 minutos do primeiro tempo com gol de cabeça.

O time da casa buscou o empate e aos 28 do ainda do primeiro tempo e Marllon deixou tudo igual.

A reação gremista veio do banco. Após entrar no lugar de Vina no início do segundo tempo, Galdino foi quem marcou o segundo o time gaúcho fora de casa

