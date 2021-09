O Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul) afirmou que há risco de racionamento de combustíveis nos postos do Estado caso os bloqueis dos caminhoneiros persistam por mais 24 horas.

Avalição feita pelo diretor técnico da entidade, Edson Lazarotto que está monitorando a situação. “Se persistir [a manifestação] até amanhã, pode ocasionar restrição de combustíveis, mas não falta igual houve em 2018”; declarou. “Seria uma redução de pedidos, por exemplo, o posto pede 10 caminhões-tanque e a distribuidora manda apenas 5, para ninguém ficar sem”, explicou Lazarotto. “As distribuidoras ainda estão com armazenamento normal de combustíveis. Não há necessidade de encher o tanque, está fora de cogitação acabar combustível nos postos”; pontuou o Diretor do Sinpetro.

Os responsáveis pelos postos de combustíveis relatam houve aumento nos abastecimentos desde ontem (8) quando foram anunciados os bloqueios nas estradas de MS. Frotas empresariais, principalmente, já estão enchendo os tanques e fazendo estoques.

BLOQUEIOS EM MS

Os 4 pontos interditados pelos caminhoneiros em MS são:

MS-306 – Cassilândia – rodovia bloqueada entre Cassilândia e Paranaíba

BR-158 – Paranaíba – km 91: 100 manifestantes bloqueiam ponto — sem previsão de liberação

BR-163 – Eldorado, km 38 – interdição parcial, com liberação de pista a cada 30 minutos

BR-163 – Naviraí, km 117 – interdição total

A Justiça Federal concedeu decisão liminar determinando o desbloqueio imediato na BR-163 em Mato Grosso do Sul.