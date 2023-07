Grupo BBF defende potencial de produção de óleo de palma na região amazônica

O empresário reforçou a importância da geração de emprego e renda para a população da região amazônica, localidade em que sua empresa está instalada, e como a palma de óleo pode transformar a realidade social da população local.

“Temos 31 milhões de hectares na região amazônica desmatados até dezembro de 2007 e disponíveis para a cultura da palma de óleo. Isso significa geração de emprego e renda. Precisamos dar dignidade para os amazônidas, pessoas que precisam de ocupação”, afirmou.

Palma de óleo segue legislação mais rígida do mundo

O cultivo da palma de óleo segue uma das legislações mais rígidas do mundo, o Zoneamento Agroambiental da Palma, aprovado em 2010. Segundo o decreto n. 7172 do Governo Federal, a cultura só pode ser cultivada em áreas degradadas pelo desmatamento até dezembro de 2007. Hoje, 31 milhões de hectares estão nesta situação na região amazônica, em áreas identificadas após robusto estudo desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Apenas 200 mil de hectares, porém, são efetivamente utilizados no país para esta finalidade.

Por conta de suas características, o cultivo da palma de óleo não pode ser mecanizado, o que resulta em uma grande geração de emprego. Além disso, o Grupo BBF, segundo Steagall, para driblar questões relacionadas à infraestrutura e logística, utiliza como solução o consumo doméstico do óleo de palma para geração de biocombustível, com a substituição do diesel fóssil das termelétricas que já existiam dentro do sistema isolado de energia da Amazônia. As informações são da assessoria de imprensa do Grupo BBF.