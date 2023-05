Grupo City se torna acionista majoritário do Bahia

O City Football Group e o Bahia assinaram nesta quinta (4) os documentos que concluem a venda de 90% da SAF do clube brasileiro ao conglomerado.

Na prática, a operação está vigente desde que foi aprovada pelos sócios do Bahia, em dezembro. O Bahia é o 13° clube do mundo controlado pelo grupo.

Além do clube brasileiro, também fazem parte do conglomerado Manchester City-ING, Girona-ESP, Lommel-BEL, Melbourne City-AUS, Montevideo City Torque-URU, Mumbai City-IND, New York City-EUA, Troyes-FRA, Palermo-ITA, Bolivar-BOL, Yokohama Marinos-JAP e Sichuan Jiuniu-CHN.

A cerimônia da assinatura do contrato contou com a presença de Ferran Soriano, ex-vice-presidente do Barcelona e atual CEO do Manchester City e do grupo City.

A herança do Bahia como time de futebol e suas raízes na comunidade baiana são uma base incrível para uma construirmos algo grande juntos. Começamos a partir de agora uma jornada para ajudar o Bahia a atingir todo o seu potencial, enquanto permanecemos fiéis ao seu povo, à sua origem e à energia que torna esta terra abençoada e faz, do futebol brasileiro, um dos mais empolgantes do mundo. Ferran Soriano, CEO do City Football Group