Grupo DAGA: Genética consagrada bate recordes em Leilão

Durante esses dois dias, o evento estabeleceu recordes na raça Tabapuã, com vendas que ultrapassaram a marca de dois milhões de reais, totalizando um faturamento de R$ 2.136.750,00.

No primeiro dia do leilão, além dos animais de pista entre machos e fêmeas, também foram comercializadas aspirações, prenhez, pacotes de sêmen e doações. Entre as vendas, destaca-se a comercialização de 50% de Georgia I FIV DAGA, pertencente ao criador Naim Assef Neto, que atingiu o valor de R$ 570.000,00. Além disso, 100% de Godzila FIV Daga foi vendido por R$ 300.000,00. Ambos os animais foram premiados durante a Expozebu 2023, a maior feira zebuína do mundo.

No segundo dia, ocorreram as vendas de reprodutores, não apenas do Grupo Daga, mas também dos criatórios de Gilvan Pinheiro, Wander José, Renato Ximenes e Jordana Maranghetti.

A média geral ficou em: machos – R$ 16.640,63; fêmeas – R$ 50.865,79; aspirações – R$ 39.000,00; prenhez – R$ 66.600,00; pacotes de sêmen – R$ 28.500,00 e doações – R$ 24.008,43.

“Ficamos extremamente felizes e satisfeitos em realizar esse evento, proporcionando aos criadores de Tabapuã e aos novos criadores da raça uma genética de resultados. Os compradores da edição anterior já estão colhendo frutos e estamos orgulhosos”, disse o promotor do evento Gustavo Daga.