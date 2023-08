Grupo de trabalho começou, mas demarcação de terras Kinikinau não tem prazo para ser concluída

Foram disponibilizadas 40 viaturas e 100 agentes da Guarda Civil Metropolitana em ações de patrulhamento nas escolas da Rede Estadual de Ensino

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande reforçou a segurança nos horários de entrada e saída das escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) através da Operação Volta às Aulas. Cerca de 185 mil estudantes retornaram às salas de aula nesta quarta-feira (2), nas 348 escolas estaduais.

De acordo com a prefeitura de Campo Grande, foram empenhadas mais de 40 viaturas entre motos e carros, totalizando um efetivo de mais de 100 agentes da GCM. A operação ocorre após capacitação de cerca de 250 guardas para as ações voltadas ao patrulhamento nas escolas.

Conforme o Calendário Escolar deste ano, o terceiro bimestre teve início na terça-feira (1º), com o retorno dos docentes e coordenadores que participaram de uma jornada pedagógica para alinhar ações do segundo semestre letivo.

Neste ano, haverá 200 dias letivos, com 11 sábados de atividades, além de quatro dias para a realização de Exames Finais e, ainda, um dia para a realização de Conselho de Classe Final. Já o encerramento das aulas está marcado para 15 de dezembro, conforme prevê o Calendário Escolar de 2023.

As Gerências Operacionais e Divisões Especializadas disponibilizaram viaturas em horários de entrada e saída dos alunos, para realizar os trabalhos preventivos e orientações sobre as medidas de segurança nas unidades de ensino. A Operação Volta às Aulas ocorre simultaneamente nas unidades de ensino das 7 regiões urbanas da cidade.

De acordo com o secretário municipal de Segurança e Defesa Social (Sesdes), Arderson Gonzaga, o plano é direcionar e priorizar o atendimento às unidades educacionais dando soluções mais rápidas e decisivas, além de aproximar ainda mais a Guarda Civil Metropolitana da comunidade escolar.

“A Coordenação de Operações da GCM elaborou um plano de trabalho com ações que visam a segurança aos docentes, estudantes e pais dos alunos e, assim, garantir a tranquilidade da comunidade escolar de Campo Grande”, explicou o secretário.

“Ressaltamos que além dos trabalhos preventivos voltados para coibir ações delituosas no entorno das escolas, a Guarda Civil Metropolitana irá dar segmento na implementação das ações pós capacitação do efetivo no curso de Ronda Escolar”, informou Gonzaga.

Medidas de segurança

O Centro de Operações de Segurança Integrado (COSI) é responsável pelo monitoramento de 298 escolas estaduais pelo Estado por meio de 1.800 câmeras de segurança. Cada escola tem, em média, de duas a oito câmeras instaladas em pátios e corredores.

Além disso, cada estabelecimento de ensino possui o “botão do pânico”, que pode ser acionado por servidores cadastrados em casos de emergência, ataque ou conflito. O tempo de resposta até a chegada da equipe de segurança responsável é de 6 a 10 minutos.

Quando acionado, uma equipe especializada do COSI é enviada para o local, e, se necessário, viaturas da Polícia Militar (PMMS), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Corpo de Bombeiros (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) serão empenhadas para atender a ocorrência.

O coordenador do Programa Escola Segura, Família Forte, Valson Campo do Anjos, informou que o programa atende chamados de emergência de 122 escolas em Campo Grande, sendo 72 estaduais e 50 municipais.

“Nós acompanhamos todos os chamados de ameaça. As viaturas do programa estão disponíveis em todas as regiões da cidade e acompanham as solicitações em tempo real através de grupos”, informou o coordenador.

