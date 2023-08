Grupo filantrópico de Campo Grande pode receber título de Utilidade Pública

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Decreto Legislativo 20/2023, de autoria do presidente do Parlamento, deputado Gerson Claro (PP), que declara a Utilidade Pública Estadual do Instituto Causadores da Alegria, com sede no Município de Campo Grande-MS. A proposta foi protocolada na tarde desta terça-feira (15).

Fundado em 17 de março de 2003, o Instituto Causadores da Alegria, também designado pela sigla C.A, é um grupo filantrópico que congrega pessoas físicas e jurídicas no propósito de promover atividades direcionadas à conscientização e valorização da vida, e amparar o maior número de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a justificativa do projeto, o grupo prestou atendimento para mais de 51 mil pessoas, por meio das mais diversas formas de ações sociais, como arrecadação de roupas, alimentos e brinquedos; cursos, palestras e atendimento psicossocial, propiciando interação social e autoconhecimento principalmente aos mais jovens. Além disso, o C.A também oferece consultoria jurídica.

Conforme o texto, “atualmente são mais de 134 voluntários, sendo os recursos utilizados para realização das ações sociais oriundos de campanhas de doações, promoções, eventos beneficentes, bazar de roupas, locação de fantasias e doações de pessoas físicas e jurídicas”.