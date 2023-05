Grupo fomenta a troca de ideias e o desenvolvimento de projetos para a cadeia do agro

Diz o ditado popular que para ir mais longe é preciso estar acompanhado e no mercado corporativo isso não é diferente. É com esse objetivo que o Grupo Nortène, fabricante de produtos plásticos para o agro e engenharia, foi convidado e é o mais novo participante do Grupo Inovação Agro (GI Agro). A iniciativa, que reúne um grupo seleto formado por grandes indústrias do setor, tem o objetivo de trocar experiência e conhecimento entre os executivos e diretores para desenvolver projetos que impulsionam iniciativas comerciais, tanto entre as companhias quanto para a cadeia.

O GI Agro, que foi fundado em 2017, reúne empresas não concorrentes que se destacam em seus setores de atuação. Na prática, todas elas desejam levar tecnologia e informação para aumentar a competitividade do produtor rural e ampliar a oferta de alimentos saudáveis. A Nortène foi convidada a integrar o grupo graças ao seu pioneirismo na fabricação e fornecimento de reservatórios de geomembrana, filmes agrícolas, mulching, telas plásticas, silo-bolsa e produtos para silagem.

Segundo Laize Trova, responsável pela estratégia & inteligência de mercado agro da empresa, além de trocar ideias, os encontros que acontecem de forma presencial e virtual são fundamentais para levantar temas ou assuntos que podem ser de interesse de todos. “Debatemos experiências coletivas de como atender um cliente em comum, por exemplo. Assim unimos força entendendo as necessidades, dores e a jornada do produtor”, destacou.

O grupo tem foco também no desempenho coletivo do setor, ou seja, desenvolver com o produtor soluções de negócios que levem tecnologia, assistência técnica, com um pacote de informações que auxiliem na melhoria dos resultados. “O tema do último encontro foi política comercial e ficou claro que estamos no caminho certo. A nossa política comercial é baseada em relacionamentos e na conexão com os nossos clientes”, acrescenta a profissional.

Benefícios

Entre os benefícios destacados pelo GI Agro estão: o benchmarking de qualidade para busca de soluções de desafios urgentes nas empresas. Intercâmbio em um ambiente de confiança com executivos que vivem realidades muito parecidas. Outro foco é ampliar a visão do mercado a partir da experiência de empresas do grupo e de outras empresas atendidas pela Value Builders. Há ainda os projetos conjuntos com potencial expandido de contatos e conhecimento do grupo, ampliando resultados e otimizando custos. E por fim, o conhecimento prático para as áreas comerciais, inteligência, marketing e e-commerce.