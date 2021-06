Grupos protestaram nesta tarde de quarta-feira (30) para protestarem contra o Projeto de Lei 490/2007, no qual tramita na Cãmara dos Deputados. Matéria esta que pode modificar as regras de demarcação de terras indígenas ao transferir a competência desse ato.

O movimento é nacional e vem sendo realizado em diversas cidades do Brasil. Em Mato Grosso do Sul os indígenas bloquearam a BR-060 em Nioaque. Participaram cerca de 20 pessoas dos grupos Coletivo Ação Rua, Terra Vermelha, Grupo Colisão, Teatro Imaginário Maracangalha, movimento estudantil e Rede em Defesa dos Povos Indígenas. Os manifestantes estão com cartazes e entoam gritos de ordem.