Dentre as diversas ações implementadas pelo Governo do Estado para prevenção e combate aos incêndios florestais na região do Pantanal, está a criação do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (GRETAP-MS). De acordo com o secretário da Semagro, Jaime Verruck, o grupo fica responsável pelos protocolos técnicos de atendimento e coordenação de todas as ações de resgate realizadas.

A criação do GRETAP-MS se fez necessária, em meio às ações emergenciais de socorro a animais vítimas dos incêndios florestais ocorridos no Pantanal e unidades de conservação de Mato Grosso do Sul em 2020. Ao todo 10 instituições fazem parte do GRETAP-MS: a Semagro, Imasul, CRMV-MS, UCDB, Ibama, Instituto Tamanduá, Instituto do Homem Pantaneiro – IHP, Fundação Municipal do Meio Ambiente de Corumbá, UFMS e PMA.