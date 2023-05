Guarda Civil faz operação contra assaltos em pontos de ônibus na Capital

Na manhã desta segunda-feira (22/05), a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande deu início à operação “Guarda em Ação – Amanhecer Seguro” para coibir a prática de assaltos contra pessoas que aguardam ônibus nas primeiras horas do dia. A ação foi deflagrada às 4h45 e mobilizou um grande contingente de guardas e viaturas em todas as regiões da cidade.

A operação surge como resposta aos assaltos ocorridos nesse horário, principalmente contra mulheres que aguardam o transporte público para se dirigirem ao trabalho. As vítimas, muitas vezes desacompanhadas, tornam-se alvos fáceis para assaltantes, que atuam sozinhos ou em grupo utilizando motocicletas para facilitar a fuga.

O comandante da GCM, GCM Ortigoza, destacou a importância da operação e garantiu as medidas tomadas para garantir a segurança da população. “A operação ‘Guarda em Ação – Amanhecer Seguro’ conta com a participação de 60 guardas, além de 22 viaturas, entre carros e motos. Ela abrange todas as sete regiões da cidade. Nesse primeiro momento, a operação terá duração de uma semana e buscará, por meio de rondas e abordagens preventivas, inibir e reprimir a incidência de assaltos e violência contra os trabalhadores que se deslocam para seus empregos nas primeiras horas da manhã”, afirmou o comandante.

A operação também visa levantar dados sobre as regiões urbanas com maior fluxo de pessoas e índices de ilícitos, a fim de direcionar os esforços para as áreas mais críticas. O subcomandante Pedroso enfatizou a importância desse levantamento: “Através da operação, vamos coletar informações sobre as regiões com maior ocorrência de crimes e concentrar nossos esforços nesses pontos, reforçando a segurança e garantindo a proteção da população”.