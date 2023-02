A Guarda Civil Metropolitana (GCM) deflagrou nesse final de semana a Operação Parque Seguro, com a finalidade de garantir a segurança dos usuários que utilizam praças e parques de Campo Grande para a prática do esporte e lazer. A ação teve início no sábado (25), na Região Anhanduizinho, que passou pelo Parque Ayrton Senna, Ginásio Guanandizão e Praça Jockey Clube e teve sequência no domingo (26) na Região Bandeira, passando pelo Parque Jacques da Luz, Lagoa Itatiaia e Praça Itamaracá.

“Nosso principal objetivo é realizar uma ação orientativa e informativa, prestando apoio a população que utiliza dos parques e praças da nossa cidade como espaço de práticas esportivas e entretenimento. Além de abordar grupos que nos levantarem alguma suspeita indevida, mas não é de costume na nossa rotina e nem o nosso foco esse tipo de abordagem nesses ambientes. Geralmente são famílias e jovens que estão nesses lugares para aproveitar o final de semana de forma saudável”, explica GCM Pedroso, Gerente Operacional de Grupo de Pronta Intervenção.

A Operação Parque Seguro será realizada em todas as sete regiões de Campo Grande, conforme cronograma a ser determinado pela Superintendência do Comando e Coordenação de Operações da GCM. No sábado, a GCM realizou duas apreensões no Parque Airton Senna por tráfico de drogas. Logo, enquanto se deslocava do Parque do Aero Rancho em sentido ao Estádio Guanandizão, na rota houve mais uma apreensão por tráfico de drogas.

“Um senhora nos abordou em uma parada no semáforo e nos relatou que viu dois rapazes entrando em uma obra com um saco preto na mão. Acionamos a equipe do canil e fomos até a obra averiguar o ocorrido. Chegando lá, os cães farejaram nove tabletes de maconha. Não conseguimos prender os dois rapazes, mas recolhemos a droga que logo deverá ser incinerada” relatou Pedroso.

Domingo no Parque

Considerado um dos maiores parques de Campo Grande, o Jacques da Luz, localizado nas Moreninhas, conta com 45 hectares de expansão, complexo esportivo coberto com duas quadras de futsal, basquete e vôlei, palco para apresentações, academia ao ar livre, além de salas de ballet e judô. A área esportiva descoberta conta com campos de futebol, quadras de futsal, quadras de vôlei de areia, pista de caminhada com 2,4 mil metros e mais o estádio.

Um espaço tão grande em um dos bairros mais populosos de Campo Grande, com certeza atrai muita gente. Segundo a administração do espaço, por dia passam cerca de 350 pessoas que realizam as oficinas de diversas modalidades esportivas. No final de semana, momento de lazer, o movimento dobra.

A terapeuta Louise Santos, de 24 anos, mora no bairro vizinho, Paulo Coelho Machado. Quando descobriu que o Parque Jacques da Luz tinha um excelente espaço para crianças, não deixou mais de curtir o domingo com o filho Samuel, de quatro anos idade. “Geralmente pego a bicicleta e venho com ele até aqui. Além do playground, o parque oferece muito espaço para estender uma esteira, sentar e ler um bom livro. Além da segurança. Todo momento vejo a movimentação da guarda, com a sorte da base ser bem a lado do parquinho. É um ambiente muito saudável”, contou.

Mãe e filha, Edna e Jéssica Mercadante também utilizam da mesma opinião de Louise. Moradoras das Moreninhas, elas aproveitam em segurança as atividades do parque voltados para as crianças, juntas com seus filhos e netos. “A gente sempre via o movimento de parque e demoramos para entender que aqui é um lugar incrível. Domingo costuma ser um dia tedioso para as crianças e a gente, para tira-las da frente da televisão e dos celulares, trazemos elas para cá para brincar, por o pé na terra, se sujar mesmo. Não há nada mais saudável”, disse Edna.

Lagoa Itatiaia

Um ambiente considerado um cartão postal de Campo Grande, principalmente pelo belo pôr do sol e de muito movimento é a Lagoa Itatiaia, localizada no Bairro Tiradentes. Com uma pista de caminhada em seu entorno e diversas opções de lazer, o ambiente é propício para relaxar e praticar atividades físicas.

É o que diz Ramão Carlos de 61 anos e morador da região, que considera todo o domingo sagrado para frequentar o local com a neta e sua esposa. “Trago minha neta para andar de bicicleta e já aproveito para usufruir da academia ao ar livre. Gosto muito desse lugar, relaxa a mente da gente”. Questionado sobre a segurança no local, Ramão diz não se preocupar por observar sempre o movimento da GCM no entorno. “Vejo sempre o patrulhamento passando por aqui, me sinto seguro junto a minha família”, conclui.

De fato, o entorno da Lagoa Itatiaia atrai muitas famílias com crianças e há quem acaba lucrando com o movimento. É o caso da autônoma Francimar Vieira Barbosa, que todo o final de semana leva até o local, uma carretinha com um playground ambulante que conta com cama de bolinhas, pula-pula e túneis para a criançada se divertir. “Além de eu vir trabalhar e fazer um extra, o melhor de tudo é que também faço muita amizade. E depois ainda sou chamada e contratada para levar meus equipamentos para animar festas de aniversário. O domingo aqui é muito bom mesmo, eu amo esse lugar, muito movimentado de boas pessoas. É muito tranquilo, seguro e saudável”, conclui.

Com início as 16h e término às 19h30, durante os dois dias a Operação abordou 98 pessoas, recolheu 15 pipas, apreendeu 45 carretéis de linha com cerol e realizou dois boletins de ocorrência com encaminhamento à delegacia. Participaram da Operação as Gerências Operacionais das Regiões Anhanduizinho, Centro, Bandeira e Lagoa e Gerências Especializadas de Pronta Intervenção (GPI) e Patrulha Ambiental (GPA). Durante os dois dias, o total do efetivo foi de 16 viaturas e 36 Guardas Civis Metropolitanos.