Guarda Costeira continuará na busca pelos corpos dos tripulantes do submarino

Corpos de turistas que visitariam Titanic em submarino devem ficar no fundo do mar. A confirmação da morte dos tripulantes que desapareceu no último domingo (18) enquanto fazia uma expedição até o naufrágio do Titanic foi confirmado pela empresa OceanGate.

A Guarda Costeira americana confirmou que todos os cinco ocupantes da embarcação morreram uma “implosão catastrófica” do submersível, que pertencia à empresa OceanGate.

O contra-almirante John Mauger disse que não poderia confirmar se a Guarda Costeira dos EUA seria capaz de localizar ou não os corpos das vítimas. “É um ambiente incrivelmente impiedoso”, explicou.

Os ocupantes do submersível eram o bilionário britânico Hamish Harding, de 58 anos; o magnata britânico de origem paquistanesa Shahzada Dawood, de 48 anos, e seu filho, Suleman Dawood; o CEO da OceanGate, Stockton Rush; e o ex-mergulhador da Marinha francesa Paul-Henry Nargeolet.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos disse que a busca e recuperação dos corpos dos cinco passageiros continuará apesar do ambiente desafiador, mas ainda não há um plano detalhado.