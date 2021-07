O guarda municipal Ezequiel Garcia, 34 anos, foi afastado da corporação após fazer uma festinha com bebidas durante expediente no dia 19 de junho. Na ocasião dos fatos, o agente estava de serviço na guarita no Terminal Guaicurus, em Campo Grande.

O afastamento dele foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta quinta-feira (1º). Conforme apurado, na madrugada de 19 para 20 de junho, a Guarda Civil Metropolitana foi acionada por moradores da região do Terminal Guaicurus, que acreditavam que a guarita teria sido invadida por vândalos.

No local, os guardas constataram que Ezequiel estava promovendo uma festa particular com aproximadamente quatro pessoas. Além das pessoas, também foram encontradas diversas bebidas alcoólicas e narguilé. Diante dos fatos, foi solicitado o afastamento do profissional.

Nesta quarta-feira, o pedido foi publicado após ser assinado pelo secretário especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja. Foi instaurado processo administrativo disciplinar e o afastamento tem validade de 60 dias. Não é a primeira vez que Ezequiel é alvo de investigação. Ele responde outro processo disciplinar pelo crime de desobediência.