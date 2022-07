Um guarda municipal foi socorrido, na manhã desta sexta-feira (1º), após colidir com sua motocicleta contra um veículo HB20, conduzido por uma oficial do Exército, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. De acordo com as informações do acidente, a oficial do Exército foi fazer um contorno na avenida e não viu o guarda municipal em sua motocicleta. O guarda acabou batendo na porta lateral do carro, passando por cima do capô e parando do outro lado da via. Ele teve ferimento na mão e suspeita de fratura no pé. Homem foi socorrido pelo Samu e encaminhado para uma unidade de saúde.