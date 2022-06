O Prefeito Angelo Guerreiro, juntamente dos Secretários Municipais e vereadores, recebeu o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, na manhã desta quinta-feira (23) para a assinatura da Ordem de Serviço de importantes obras que vão trazer melhorias para Três Lagoas. Juntas, somam mais de R$31 milhões de investimentos no município.

Uma das Ordens de Serviço mais aguardadas foi a que autorizou o início das obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e urbanização da continuidade da Avenida Custódio Andrews, avenida que ligará o centro da Cidade diretamente na BR 262, saída para Campo Grande.

O Prefeito Angelo Guerreiro lembrou que no passado os trilhos do trem passavam por aquele trecho que depois foi tomado pelo mato e com muito trabalho a região foi limpa e os moradores vão ver o sonho da drenagem e pavimentação se tornar realidade. “Essa é a importância de um governo municipalista para o desenvolvimento de Três Lagoas que está transformando planos em realidade, construindo os projetos a quatro mãos, com recursos provenientes do estado e do município”, disse.

O Presidente da Câmara dos Vereadores, Cassiano Maia, falou da importância desta pavimentação para a população de Três Lagoas, criando uma nova via de acesso para o centro de Três Lagoas e que também vai facilitar a saída para a capital Campo Grande. “A obra vai engrandecer e trazer mais desenvolvimento para Três Lagoas”, comentou.

O Governador Reinaldo Azambuja falou da alegria em fazer parte do crescimento de Três Lagoas, através de uma parceria forte com o município, proporcionando recursos para que projetos possam se tornar realidade e melhorar a vida das pessoas.

OUTRAS O.S.

Além da OS da Avenida Custódio Andrews, as autoridades também realizaram a assinatura de convênio para execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Vila Nova II e Alvorada, assinatura de autorização para licitação da obra de construção de ponte em concreto sobre o Ribeirão Campo Triste, localizada na Rodovia Vicinal e a assinatura de convênio para execução de obra recomposição de revestimento primário de acesso ao Porto/Pedreira – lote 01.