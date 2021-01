O vereador Ronilço Guerreiro, acompanhado de seu chefe de gabinete Silvio de Andrade, esteve na manhã de hoje levando algumas solicitações ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese. Durante o encontro, Guerreiro apresentou algumas reivindicações da população. “Foi uma conversa produtiva, onde apresentei diversos pedidos que tenho recebido principalmente da região do Segredo. Senti que o secretário já tinha conhecimento dos pedidos e vai nos ajudar a resolver alguns problemas pontuais da região”, comentou Guerreiro.

Ronilço também colocou seu mandato à disposição do governo municipal. “Como vereador quero legislar para ajudar as pessoas. Estou visitando os bairros, vendo a real necessidade das pessoas e sou o elo para ajudar melhorar nossa cidade. Campo Grande tem um vereador disposto a trabalhar muito para que a cidade cresça e se desenvolva”, garantiu.

Na conversa, Guerreiro pediu também um olhar para a rotatória da Avenida Euler de Azevedo com a Tamandaré e também o Hospital Municipal. “São dois temas que ele já tem planos, disse que a rotária da Euller está no cronograma de estudos da prefeitura e vai receber melhoria e disse também que o hospital está sendo discutido pelo poder público”.

Rudi Fioresi destacou a importância do contato com os vereadores e parabenizou Guerreiro pela vitória na eleição. “Acompanho o trabalho do Guerreiro e foi uma vitória merecida. É de extrema importância essa aproximação entre o poder legislativo com o executivo e na medida do possível vamos atender as solicitações que são da nossa pasta”, destacou.

A conversa ainda teve pedido de limpeza de ruas, cuidado com praças e iluminação pública, além da execução da obra da academia ao ar livre da Vila Saraiva/Tia Eva.

Mais informações sobre o mandato do vereador Ronilço Guerreiro podem ser obtidas pelo site www.souguerreiro.com e pelo telefone 3316-1549.