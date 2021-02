Ronilço Guerreiro (Podemos) esteve reunido na manhã de hoje com o secretário municipal de saúde, José Mauro de Castro. Durante o encontro o vereador apresentou várias demandas que têm recebido da população e conheceu um pouco mais sobre a estrutura da saúde no município de Campo Grande.

Guerreiro tem diariamente visitado as unidades de saúde e entre os pedidos estão reformas, aumento do quadro de enfermeiros e contratação de mais médicos. “Foi um encontro muito bom e o secretário José Mauro foi muito atencioso com nossos pedidos e já encaminhou para avaliação da equipe técnica. Como vereador minha função é representar as pessoas e levar as demandas ao executivo e já tenho feito isso desde o meu primeiro dia na Câmara”, disse.

O vereador afirmou também que a saúde pública precisa de uma atenção, pois as pessoas buscam atendimento por precisão. “Ninguém vai à unidade de saúde ou ao hospital para passear, vão porque necessitam de atendimento. Defendo que a recepção nesses locais tenha uma atenção diferenciada, um atendimento humanizado para as pessoas”, complementou o vereador.

Durante o encontro, José Mauro apresentou um “raio-x” da saúde pública da Capital e disse que o grande problema hoje é o cadastro da atenção básica. “Nosso desafio é melhorar a porcentagem de cadastrados na atenção básica, pois hoje temos menos 25% das pessoas cadastradas”, destacou o secretário.

Apesar de ter como bandeira educação e cultura, Guerreiro é psicólogo e tem uma preocupação enorme com a saúde. “Todos têm direito a um atendimento de saúde com qualidade. Não vou deixar de buscar os direitos das pessoas”, ressaltou Guerreiro.

