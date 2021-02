Os moradores do Rita Vieira vivem uma situação complicada em dias de chuva, com muita lama e valetas nas ruas que não têm asfalto. Atendendo um pedido da comunidade, o vereador Ronilço Guerreiro visitou na tarde de ontem o bairro e acompanhou de perto os problemas enfrentados.

“Infelizmente ainda temos muitos problemas estruturais em Campo Grande. Vamos buscar junto a Secretaria de Obras uma solução para esse problema do Rita Vieira, pois as pessoas não podem perder tudo quando chove”, destacou o vereador que tem realizado reuniões diárias com o secretariado municipal para atender os inúmeros pedidos que tem recebido.

Além do pedido de asfalto, os moradores alegam que a iluminação pública da região precisa ser avaliada. “Algumas situações básicas, como melhorar a iluminação pública, é um direito do cidadão que paga pelo serviço. Vou cobrar e acompanhar a melhoria desse serviço”, complementou o vereador.

