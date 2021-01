Ronilço Guerreiro defende que o vereador não pode ficar dentro do gabinete, mas sim estar ao lado das pessoas, andando pelos bairros e buscando soluções para melhorar a cidade. Ontem ele esteve no bairro Nova Lima a convite da direção da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) São Francisco.

O vereador foi recebido pelo coordenador da unidade, Frei Aluísio Alves Pereira Júnior e pelo Frei Wanderley Gomes de Figueiredo, ambos da Missão Franciscana. “Fiquei muito feliz pelo convite, conheci um pouco da realidade e vou ajudar na busca por recursos para o serviço de reforma e ampliação da unidade, uma das mais antigas de nossa cidade”, comentou.

Guerreiro destacou que é importante a caminhada do vereador para o exercício do mandato. “Vou levar o gabinete para as ruas sempre, pois preciso sentir e contribuir efetivamente para o avanço da qualidade dos serviços prestados à comunidade”, ressaltou.

Frei Wanderley comentou que a reunião foi muito proveitosa. “Uma reunião boa, onde saímos do encontro muito esperançosos. Temos certeza que o Ronilço terá muito sucesso como vereador e estamos à disposição para o que for preciso”.

Esta foi a quarta Unidade Básica de Saúde da Família que Guerreiro visitou apenas nesta semana. Para conhecer a realidade da saúde pública ele tem uma agenda de visitas em todas as UBSFs e hospitais.

Mais informações sobre o mandato do vereador Ronilço Guerreiro podem ser obtidas pelo telefone 3316-1549 ou pelo site www.souguerreiro.com.