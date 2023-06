Guia de Finanças no Agro fornece informações sobre práticas sustentáveis e aprimoramento de gestão

O Pacto Global da ONU é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Uma de suas plataformas de ação é a Agro Sustentável, a única plataforma setorial do Pacto Global, que objetiva estimular práticas de produção sustentável como diferencial competitivo do agronegócio brasileiro, nacional e internacionalmente. Entre os seus projetos está o Guia Prático de Finanças Sustentáveis no Agro, material que visa ajudar as empresas na adoção das melhores práticas em toda a cadeia de valor e fornecer maior visibilidade sobre oportunidades para investimentos saudáveis. Com detalhes sobre linhas de crédito, investidores, orientações para se tornar elegível aos financiamentos e casos de sucesso, o Guia tem o potencial de inspirar e auxiliar o crescimento dos negócios de maneira sustentável.

O material, cujo lançamento aconteceu em um workshop realizado na última quarta-feira, 31/05, em São Paulo (SP), contou com apoio de diversas empresas e entidades para sua elaboração, entre elas a BP Bunge Bioenergia, uma das líderes do setor sucroenergético no Brasil. O CFO da companhia, Marcus Schlosser, inclusive participou do evento de lançamento e ressaltou em sua apresentação como o agronegócio desempenha um papel essencial no crescimento econômico nacional, como um aliado do desenvolvimento sustentável.

“Com o crescimento de alternativas de financiamentos atrelados às práticas sustentáveis no agronegócio, entender os diversos instrumentos disponíveis torna-se fundamental para o desenvolvimento de produtores de todos os tamanhos, uma vez que a gestão em toda a cadeia de produção promove negócios saudáveis e prósperos que geram valor para o setor e toda a sociedade, disse Schlosser.

Para conhecer o Guia Prático de Finanças Sustentáveis no Agro clique aqui.