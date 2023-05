Guia de ônibus morre atropelado ao tentar remover capivara atropelada da pista

Capivara na pista causa morte de guia e deixa motorista de ônibus em estado grave na rodovia Anhanguera, em Campinas/SP. O guia descer do ônibus junto do motorista após o ônibus atropelar uma capivara. Enquanto tentavam remover o animal da pista foram atropelados por uma carro que ficou com a frente e o para-brisa parcialmente destruídos. O guia morreu no local, enquanto o motorista do ônibus foi resgatado pelo SAMU e encaminhado para um hospital da região em estado grave.