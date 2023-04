Guia do Brasileirão: Flamengo aposta em Sampaoli para manter favoritismo

Vice-campeão do Campeonato Carioca, o Flamengo quer retomar a boa fase dos últimos anos na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Após a demissão do técnico português Vítor Pereira, o Rubro-Negro chega ao Brasileirão sob pressão e bastante contestado pela torcida.

Em 2022, também em uma temporada turbulenta, o Flamengo encerrou a campanha com o modesto quinto lugar. Agora, em 2023, o objetivo é buscar o título nacional.

Ainda não há definição sobre o treinador que comandará a equipe na Série A. Desde a saída de Vítor Pereira, confirmada em 11 de abril, os nomes mais cotados para a vaga são do português Jorge Jesus e do argentino Jorge Sampaoli.

Posição no último Brasileiro: 5º lugar

Desempenho no estadual: vice-campeão (15 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas – 71,1% de aproveitamento)

Técnico: Mário Jorge (interino)

Artilheiro em 2023: Pedro (13 gols)

Destaque: Gabriel Barbosa

Principais reforços para o Brasileiro: Gerson (volante) e Agustín Rossi (goleiro).

O comandante chegou no RJ! Boa sorte, Sampaoli! 🇦🇷🔴⚫ #VamosFlamengo 📸: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/o6XkZutUi3 — Flamengo (@Flamengo) April 16, 2023

Qual será a briga do Flamengo na Série A?

Veja o palpite dos comentaristas da Itatiaia:

Alê Oliveira: briga por título

briga por título Alexandre Simões: briga por título

briga por título Edu Panzi: briga por título

briga por título Emerson Romano: briga por título

briga por título Léo Figueiredo: briga por título

briga por título Heverton Guimarães: briga por título

briga por título Nathália Fiuza: briga por título