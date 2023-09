Guincheiro é preso com GM/Prisma com placas falsas na MS-164 em Ponta Porã. O carro seria entregue na fronteira, mas foi interceptado pelo DOF próximo ao Trevo do Copo Sujo. O Motorista disse que pegou o veículo Sidrolândia, e o deixaria no pátio de um posto de combustível, em Ponta Porã. O carro foi entregue na Delegacia da Polícia Civil do Município.