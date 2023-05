Gundogan faz dois, City vence o Leeds e dispara no Campeonato Inglês

O Manchester City venceu o Leeds United por 2 a 1 neste sábado (6), em jogo da 35ª rodada do Campeonato Inglês. Jogando em casa, os Citizens contaram com dois gols de Gundogan ainda no primeiro tempo; Rodrigo diminuiu para os visitantes.

Com a vitória, o Manchester City chega a 82 pontos, abre quatro em relação ao Arsenal e se isola ainda mais na ponta da tabela da Premier League. Vale destacar que os Citizens ainda estão uma rodada atrás em relação aos Gunners, que vão disputar seu 35º jogo neste domingo, enquanto o time de Guardiola tem 34 partidas.

O Leeds, por outro lado, segue com 30 pontos e está na beira da zona de rebaixamento, na 17ª posição, e pode entrar na degola ainda nesta rodada.

O próximo jogo do Manchester City será a partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Real Madrid nesta terça-feira (9), às 16 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Já o Leeds volta a campo somente no próximo sábado (13) pela Premier League contra o Newcastle, às 8h30, em casa.