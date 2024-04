Gustavo Mioto e Lauana Prado ou Luisa Souza? Shows no mesmo dia tem dividido os campo-grandenses

Após meses de expectativa, um dos fins de semana mais aguardados do ano em Campo Grande finalmente se chegou, deixando muita gente em dúvida sobre qual show prestigiar. Nesta sexta-feira (5), surge o dilema: aproveitar o segundo dia da ExpoGrande 2024, com atrações nacionais no Parque de Exposições Laucídio Coelho, ou conferir o show da cantora Luísa Sonza, que promete agitar o CLC (Circuito de Laço Comprido)?

A ExpoGrande, iniciou na quinta-feira (4) com Victor e Leo, continua seu espetáculo na sexta, trazendo Lauana Prado e Gustavo Mioto, ícones do sertanejo atual, para o palco. Enquanto isso, Luísa Sonza, ex do humorista Whindersson Nunes, prepara-se para uma apresentação que promete ser igualmente impactante.

Embora os estilos sejam distintos, os shows simultâneos têm dividido os fãs, que se encontram indecisos sobre qual evento escolher para a noite de sexta-feira.

Os ingressos para ambos os eventos continuam disponíveis, e a decisão sobre onde curtir a noite fica a cargo de cada um. Quem sabe entre Lauana Prado e Gustavo Mioto na ExpoGrande ou Luísa Sonza no CLC, você encontre a opção perfeita para seu gosto musical?