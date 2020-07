O jogo será no estádio Morumbi (foto acima estádio vazio), a partir das 19 horas. De um lado o São Paulo que venceu o Paulistão pela última vez em 2005, chega a segunda fase no atual certame como o terceiro melhor colocado geral do Paulista, com 21 pontos. O Tricolor entrará com força máxima, e com a volta dos titulares poupados na última partida contra o Guarani.

Já o Mirassol sofreu com o desmanche da equipe devido a paralisação do campeonato. A saída de 18 jogadores fez o time deixar de ser o ataque mais positivo para viver jejum de gols – o time não marcou nos dois jogos após o retorno do campeonato. Dono da sexta melhor campanha, o Mirassol venceu quatro jogos, empatou cinco e perdeu outros três.

O confronto de hoje com portões fechados será decidido nos pênaltis caso termine empatado tempo regulamentar.

PROVÁVEIS TIMES – São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Alexandre Pato.

Mirassol: Kewin; Daniel Borges, Tiago Alves, Renie, Danilo Boza; Alison, Eduardo, Matheus Rocha, Kauan, Zé Roberto e Bruno Mota. Técnico: Ricardo Catalá

ARBITRAGEM: Flavio Rodrigues de Souza, que será auxiliado por Marcelo Van Gasse e Anderson José de Moraes.