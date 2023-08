“Há ex-condenados e ex-presidiários nos mais altos cargos da República”



Professor Marcos Cintra, que fez o L, se diz ‘enojado com a política e os políticos’

‘Emendas pix’ já somam R$6,6 bilhões em 2023



Com apenas oito meses de governo Lula, as transferências especiais, que ficaram conhecidas como “emendas pix” já somam R$6,6 bilhões. Só neste início de 2023, o valor do dispositivo supera a soma dos três anos anteriores.

Em 2020, primeiro ano com o instrumento, foram destinados R$0,6 bilhões. O valor pulou para R$2 bilhões em 2021. No ano passado, a destinação das emendas pix ficou em R$3,4 bilhões.

Ferramenta de cooptação



O recurso tem sido amplamente usado pelo Palácio do Planalto em vésperas de votações de interesse do governo, como a reforma tributária

Filho é seu



Com pouca transparência e ainda menos fiscalização, o projeto da emenda pix é de autoria da petista Gleisi Hoffmann (PR).

Destino



As emendas são destinadas por parlamentares diretamente a estados e municípios. O recordista deste ano é Carapicuíba (SP): R$117,1 milhões.

Prata



São Luiz, município de Roraima com 7,3 mil habitantes, é o segundo destino preferido dos políticos para emenda pix: R$89,1 milhões

Amorim anula chanceler e visita ditador de Cuba



Aspone de assuntos internacionais aleatórios, o embaixador aposentado Celso Amorim deu uma esticadinha a Havana para bajular o atual chefe da ditadura cubana, Miguel Diaz-Canel.

O objetivo da viagem não ficou claro, certamente por inexistir: o tirano se encontrou muito recentemente com o presidente Lula (PT) em Paris. Chamou a atenção a ausência do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, outra vez escanteado.

Dinheiro nosso



Ignora-se também o teor da conversa parisiense. Diplomatas brasileiros afirmam que serviu para Lula prometer dinheiro para a falida ditadura.

Repressão brutal



Escolhido ditador pelo Partido Comunista da Cuba, Diaz-Canel chegou chegando, ao promover brutal repressão a uma passeata contra a fome.

Único registro



Apenas Diaz-Canel fez registro da visita do aspone Amorim nas redes sociais censuradas de Cuba, ninguém mais.

Para boi dormir



Petistas insistem na ideia de jerico de moeda única na cúpula de países do Brics. Mas, além de a Índia já ter rejeitado a ideia para priorizar a própria moeda em acordos bilaterais, nem sequer existe plano concreto.

Sem demagogia



“Ministério da Saúde não é só para fazer discurso ideológico como a ministra vem fazendo”, disse o deputado Osmar Terra (MDB-RS), “deve cuidar da Saúde”. Liberar drogas e legalizar aborto são crimes, destacou.

Ideia fixa



Para o ex-senador Arthur Virgílio (PSDB-AM), a CPMI do 8 de Janeiro tem “o intuito claro de desaguar na prisão do ex-presidente [Jair Bolsonaro]. “[Plano] visivelmente armado e avançando”, avalia.

Cartas marcadas



Plínio Valério (PSDB-AM), que preside a CPI que apura atuação de ONGs picaretas, denuncia que os recursos do Fundo Amazônia chegam já com destinação definida para as organizações não-governamentais,

Número um



Aplicativo de entrega de comida revelou qual o prato mais pedido pelos brasileiros no delivery, entrega em casa. Ganhou o hambúrguer, que foi o alimento mais consumido em todas as regiões do Brasil.

Qualquer um



Rodolfo Nogueira (PL-MS) não vê credibilidade no depoimento do hacker de Araraquara Walter Delgatti à CPMI do 8 de Janeiro, que chama de teatro armado. “Falar até papagaio fala”, aponta o deputado federal.

Força do agro



O imponente agronegócio brasileiro mais uma vez demonstra seu poder com a previsão da colheita de milho. Só o Centro-Oeste deve colher 76 milhões de toneladas do grão, volume bem superior a tudo que todo o bloco da União Europeia deve colher, 52 milhões de toneladas.

Só artistas



Associação Brasileira da Música Independente critica texto de Elmar Nascimento (União-BA) que muda a remuneração por músicas tocadas via streaming. A ABMI diz que o setor fonográfico sequer foi ouvido.

Pergunta na memória



A Lava Jato nunca achou um Rolex?

PODER SEM PUDOR

Amizade íntima



O ditador Fidel Castro recebeu os parlamentares que participaram de um voo inaugural para Cuba, nos anos 1980. Um deles, o deputado estadual paulista Waldemar Chubaci, que conhecera o líder cubano em outra ocasião, resolveu chamá-lo por um apelido pouco conhecido dos brasileiros: “Comandante Fifo…”

Mais tarde, os demais parlamentares resolveram chamar sua atenção: “Como é que você chama o homem de ‘Fifo’?” Waldemar Chubaci reagiu com a naturalidade dos íntimos: “Ué, ele só me chama de ‘Chuba’…”