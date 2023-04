Haaland “pulveriza” médias de gols de Messi e CR7 na Liga dos Campeões

Autor de um dos gols do 3 a 0 aplicado pelo Manchester City contra o Bayern, nesta terça (11), o atacante Erling Haaland segue acumulando marcas sem precedentes para um jogador tão jovem. O norueguês de 22 anos é o atual artilheiro da Liga dos Campeões, com 11 gols, e tem uma média de 1,31 bola na rede por jogo desde que estreou no torneio, em 2019.

O número é tão expressivo que supera, e muito, os registrados por Messi e Cristiano Ronaldo na principal competição de clubes da Europa.

Haaland x Messi x Cristiano

Messi estreou na Liga dos Campeões em julho de 2004, em uma vitória do Barcelona sobre o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. De lá pra cá, o jogador participou da conquista de quatro títulos e foi artilheiro da competição em seis edições. Com 129 gols marcados, em 163 jogos, tem uma média de 0,79 gol por partida e é o segundo maior goleador da história da Champions. Apesar dos números invejáveis, a média de gols de Haaland, no momento, é 72% superior à do craque argentino.

Haaland também tem uma média superior à de Cristiano Ronaldo, “dono” de cinco troféus de Liga dos Campeões e maior artilheiro da história da competição, com 140 gols. Atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, o “Robozão” possui uma média de 0,77 gol por jogo na Liga dos Campeões, número ainda mais distante do registrado pelo grandalhão norueguês.

Na comparação com os números de Ronaldo Fenômeno, por exemplo, a diferença é ainda mais gritante. Haaland tem uma média quase quatro vezes superior à do brasileiro na Liga dos Campeões. E isso levando em conta que o atual gestor do Cruzeiro é unanimemente considerado um dos melhores centroavantes da história.