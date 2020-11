Ataque de hacker derrubo o sistema do STJ e prazos processuais e sessões de julgamento bem como as audiências estão suspensos até 9 de novembro. O tribunal divulgou que foi alvo da invasão de hacker na sua rede.

De acordo com a resolução assinada pelo Ministro Humberto Martins, presidente do STJ a partir do dia 10 de novembro voltam os prazos processuais. Até lá o tribunal estará operando em regime de plantão e despacha somente medidas urgentes como como habeas corpus contra prisão, busca e apreensão e medida cautelar; comunicação de prisão em flagrante; e pedidos de concessão de liberdade provisória em inquérito ou ação penal.

As medidas foram publicadas na quarta-feira (4). O plantão foi instituto parta que o STJ possa restabelecer os sistemas de informática após o ataque de hacker em sua rede no qual tiro do ar o site do tribunal.

O Ministro Humberto Martins acionou a PF que está acompanhando o caso.