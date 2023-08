Hacker da Vaza Jato é interrogado pela Polícia Federal

O Hacker Walter Delgatti suspeito de invadir os sistemas do CNJ e inserir falsos documentos e alvarás de soltura no Banco Nacional de Mandados de Prisão em janeiro deste ano prestou depoimento hoje (16) na Polícia Federal onde será ouvido sobre suposta participação no ataque ao Poder Judiciário. Delgatti foi transferido de Araraquara, onde estava preso, à Brasília.

Ao chegar à PF para acompanhar seu cliente, o advogado Ariovaldo Moreira solicitou que Delgatti retorne a Araraquara após ser ouvido. O pedido se fez em virtude da possibilidade do hacker ser mantido na Capital Federal, à disposição da Justiça. Além disso, Delgatti foi convocado a prestar depoimento ontem (17) à CPMI do 8 de Janeiro

O hacker foi preso em caráter preventivo, no âmbito da Operação 3FA, que apura a suposta invasão aos sistemas do (CNJ). Entre os alvos da ação policial autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF estava a Deputada Federal Carla Zambelli (PL-SP).