Hacker diz a CPI que Zambelli lhe prometeu emprego na campanha de Bolsonaro

O hacker Walter Delgatti Neto disse, em depoimento hoje (17) à CPI dos Atos Golpistas, que a deputada Carla Zambelli (PL-SP) prometeu a ele um emprego na campanha à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas que acabou cuidando das redes sociais da parlamentar.

Walter presta esclarecimentos aos parlamentares sobre a invasão a sistemas do Judiciário. Além da relação com Zambelli e sobre a reunião que teve no Palácio da Alvorada com Bolsonaro e a parlamentar sobre as urnas eletrônicas.

Delgatti disse que seu encontro com Zambelli em Ribeirão Preto/SP foi por acaso. Os dois então teriam trocado contato e, segundo o hacker, a deputada o contatou e ofereceu uma vaga de trabalho.

“Posteriormente, ela disse que havia uma oportunidade de emprego a mim, no caso, seria na campanha do Jair Bolsonaro, do ex-presidente. Eu estive em Brasília, eu falei com o presidente, e logo em seguida, […] eu fiquei em Brasília. Eu ia trabalhar na parte de redes sociais do gabinete dela”, disse.

Delgatti afirmou que o serviço foi interrompido após ordem do Ministro Alexandre de Moraes que impediu o acesso da parlamentar às redes sociais. O hacker afirmou que foi levado a Bolsonaro por Carla Zambelli em uma reunião próximo às eleições do ano passado. No encontro foi questionado pelo ex-presidente sobre a lisura das urnas eletrônicas.

A Polícia Federal em depoimento Delgatti já havia dito que havia se reunido com Bolsonaro, por intermédio de Carla Zambelli, e que o ex-presidente o perguntou se ele conseguiria invadir as urnas eletrônicas.

Foram aprovados 6 requerimentos para convocação do hacker na CPI todos de autoria parlamentares da base de apoio do governo, entre eles a Aenadora Eliziane Gama (PSD-MA).