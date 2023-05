Hacker invade conta de Maradona e coloca foto de Pelé no perfil. Além de fazer diversas publicações sobre a morte de Maradona, revelando ainda que mais de uma pessoa teve acesso à rede social do ex-jogador, falecido em 2020. Mas a gracinha não durou muito, pois e rede social de Maradona foi recuperada e as publicações apagadas e a foto do perfil atualizada.