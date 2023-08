Hacker revela plano para desacreditar urnas

Durante o depoimento do hacker Walter Delgatti Netto a CPMI hoje (17) disse que “O marqueteiro da campanha eleitoral de 2022 do ex-presidente Jair Bolsonaro teria pedido a ele para simular um código-fonte falso visando desacreditar a segurança das urnas eletrônicas”.

A Comissão do Congresso Nacional apura os atos golpistas de 8 de janeiro deste ano. O código-fonte é o software responsável pelo funcionamento de uma urna eletrônica.

O marqueteiro Duda Lima teria participado de uma das reuniões para discutir o papel de Delgatti na campanha de Bolsonaro à reeleição. “Inicialmente, o marqueteiro disse que o ideal seria eu fazer uma entrevista, participar de uma entrevista com a esquerda e, de forma espontânea, falar sobre as urnas”, revelou.

A segunda proposta do marqueteiro de Bolsonaro, ainda segundo Delgatti, era que o hacker simulasse um código-fonte falso. “Eu faria o meu; código-fonte, não o do TSE, só mostrando para a população que é possível apertar um voto e imprimir outro. Era essa a ideia”, afirmou o hacker.

Acrescentou que o objetivo era apresentar um vídeo com esse conteúdo para ser divulgado no dia 7 de setembro, quando havia grande mobilização de apoiadores do ex-presidente em Brasília.