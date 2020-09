A atividade física é essencial para alcançar saúde física e mental, e em meio a pandemia do covid-19, é muito importante estar com a saúde em dia.

Os exercícios físicos, musculação e o aeróbico são ótimas maneiras de aumentar a imunidade, especialmente em tempos difíceis como o que estamos vivendo.

A atividade física aumenta a função das células imunes, a movimentação muscular e o aumento da frequência cardíaca fazem com que as células imunes saiam de seus pontos de espera, assim, há mais células imunes circulando pelo corpo, preparadas e prontas para procurar e destruir os vírus e bactérias, essa função fortalece as defesas do organismo.

Atividade física é saúde!

Segundo Gabriel, socio proprietário da Haddas Fit, é de suma importância frequentar a academia, e ter uma rotina de exercícios, “cuidar da saúde e bem-estar do corpo, nunca foi tão importante como agora, o exercício físico é fundamental para reduzir o risco de doenças crônicas, além de auxiliar no controle dos hormônios e o estresse. Quando fortalecemos o sistema imunológico, a resposta do organismo passa a ser mais eficiente contra diversos casos de infecção” afirma Gabriel, que ainda acentua, exercitar-se de 30 a 60 minutos por dia é suficiente para desencadear essa resposta imune contra doenças. “As atividades físicas são aliadas da imunidade”.

Haddas Fit

Segurança é fator primordial, e na Haddas Fit o aluno encontra a segurança necessária, sem aglomeração, durante a prática de exercícios a academia aconselha sempre o uso de máscara e além de possuir álcool em gel em toda dependência, o ambiente é muito bem arejado e super higienizado, os equipamentos são limpos após cada utilização, e os profissionais estão preparados.

O aluno pode desfrutar de equipamentos de última geração, a academia oferece ainda aulas de dança nas segundas e quartas-feiras das 18:00 às 19:00h, além disso a academia oferece, treinos funcionais, e aulas de Muay Thai.

Os benefícios do Muay Thai são incríveis para o corpo, traz maior flexibilidade, músculos mais definidos e proporciona a tão desejada queima de gordura.

“Pensando em melhor atender, e ajudar as pessoas que querem buscar uma vida mais saudável, neste mês de setembro estamos com uma incrível promoção para contratos de 6 meses, venha malhar conosco! Nosso espaço é amplo, higienizado e protegido, e em tempos de pandemia atende todos os protocolos sanitários recomendados, não deixe para amanhã, venha hoje mesmo!”, aconselha Gabriel, sócio da Haddas Fit academia.

A Haddas Fit academia atende de segunda à sexta-feira das 05:00 às 23:00 hs e sábado das 08:00 às 11:00 e 15:00 às 18:00 hs. Domingo e feriados das 08:00 às 11:00 hs. Fone: 67 99210-7470 e 67 98204-0306. Rua Wagner Jorge Bortotto Garcia, 1251, bairro Danúbio Azul.