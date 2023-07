Hamilton quebra 'jejum', mas diz que não esperava pole na Hungria

Duas alunas do município assinaram contrato com o Vôlei Marechal, clube profissional da cidade paranaense de Marechal Cândido Rondon

Em dois anos, a Escolinha de Voleibol da Prefeitura de Jardim, desenvolvida pelo Departamento de Esportes, além de difundir a prática desportiva e proporcionar saúde física e mental à juventude do município, conseguiu “exportar” duas atletas mirins para um clube profissional da modalidade no Paraná.

Trata-se do Vôlei Marechal, da cidade paranaense de Marechal Cândido Rondon, que é filiado à Federação de Vôlei do Paraná e selecionou as atletas Helisa e Carol para atuarem no time. Helisa já está morando nas instalações da equipe paranaense, enquanto Carol está usando as férias escolares para treinar no local.

“Ambas já são atletas contratadas pelo clube, porém a Carol ainda não irá morar lá por conta da sua idade, mas no próximo ano já se muda para lá”, explicou o educador físico David Lima, que conduz a Escolinha de Voleibol da Prefeitura de Jardim.

Ex-atleta profissional de voleibol, tendo passado por clubes do Paraná e de São Paulo, David Lima explica que começou o projeto em 2021 e tem incentivado a garotada. “O projeto é aberto a todos e totalmente gratuito”, reforçou.

Ele informa que as meninas competem o ano todo, incluindo campeonatos municipais, estaduais e nacionais. “Participamos também de um torneio internacional. O intuito é formar atletas, dando assim oportunidades de ingressar em clubes profissionais e tem também como objetivo principal formar cidadãos”, pontuou.

Para o sexo feminino, a Escolinha de Voleibol da Prefeitura de Jardim tem as categorias até 11 anos, 12 a 14 anos, 15 a 17 anos e de 18 anos em diante, enquanto para o sexo másculo somente até 17 anos. As turmas são distribuídas em iniciação e competição e, atualmente, são mais de 240 meninas e 35 meninos participando ativamente dos treinos.

Os pais de Jardim que quiserem inscrever os filhos na Escolinha de Voleibol da Prefeitura de Jardim devem entrar em contato com o diretor de Esportes do município, professor Euler Lopes Lima, pelo telefone (67) 9 9636-2870.

Assine o Correio do Estado