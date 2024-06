Handebol e vôlei definem campeões no último dia dos Jogos Escolares da Juventude de MS

Neste domingo (23), último dia das competições dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, foram definidos os campeões de handebol e vôlei, na categoria de 12 a 14 anos, em Campo Grande. Organizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a competição reuniu jovens talentos do esporte escolar.

As partidas decisivas de handebol ocorreram no Ginásio de Esportes Dom Bosco. No feminino, Campo Grande conquistou o título ao vencer Dourados por 20 a 11. No masculino, Aquidauana sagrou-se campeã ao derrotar Cassilândia por 31 a 23.

Na quadra poliesportiva da Escola Nova Geração, aconteceram as finais do vôlei. No masculino, Corumbá venceu Caracol por três sets a zero e ficou com o título da segunda divisão. Na primeira divisão, o troféu ficou com Caarapó, que bateu Sonora na final. Já no feminino, Deodápolis sagrou-se campeão da segunda divisão, em cima de Paranhos. Corumbá venceu Campo Grande na final e garantiu o título da divisão principal.

Presente nas disputas deste domingo, o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, afirmou que investir no desporto escolar é essencial. “O desporto escolar é a base do esporte no Brasil e é uma obrigação do Governo do Estado investir nisso. Temos feito um grande trabalho aqui em Mato Grosso do Sul, tanto no Programa de Iniciação Esportiva quanto nos Jogos Escolares de altíssima qualidade. Fico muito feliz de ver uma final dessas, com um nível técnico elevado. Tenho certeza de que colheremos grandes frutos dessa moçada”.

O técnico da equipe de handebol feminino de Campo Grande, Ednaldo da Silva, destacou a importância das competições. “Foi um jogo emocionante, difícil e tenso, como toda final. Graças a Deus, deu tudo certo para nós. Treinamos três vezes por semana, duas horas cada treino. As atletas gostam muito, quase não faltam, e isso faz o time crescer. Esta competição é muito importante porque o sonho delas é disputar um campeonato brasileiro. Quando elas ganham aqui, a alegria é imensa. O esporte ensina muito, como foco e resiliência, e ajuda a lidar com derrotas, o que é essencial para a vida”.

Letícia Corrêa de Oliveira, jogadora da equipe campo-grandense de handebol, calculou ter feito 25 gols nesta edição dos Jogos Escolares. “O handebol é minha vida. Quando preciso de apoio, ele está lá. Quando estou mal, vou treinar para aliviar. A vitória de hoje foi muito importante. Desde 2022, estou nesta competição, ganhando todos os primeiros lugares. Queria representar minha escola, minha cidade e agora meu estado”.

Valéria Viana Corrêa, mãe de Letícia, acompanhou todo o jogo. “Ser mãe de atleta é muito difícil, especialmente com duas filhas no esporte. É uma emoção grande ter a Letícia nesse time. Foi terrível assistir ao jogo, com elas começando perdendo, depois virando e segurando o placar. Mãe sofre muito. Mas é um prazer ter minhas filhas no esporte, que é muito importante na vida de crianças e adolescentes, e até na vida adulta”.

Cristio Duarte Silveira, técnico da equipe de handebol masculino de Aquidauana, agradeceu pela vitória na final. “Primeiramente, agradeço a Deus. Fizemos uma campanha excelente em uma competição muito difícil, com as melhores equipes do Estado. Estamos trabalhando há muito tempo, focando na base, e isso tem evoluído nosso handebol até em nível nacional. Trabalhamos todos os dias, mesmo sendo escolar, e buscamos alto rendimento com os meninos. É difícil, mas estamos crescendo muito”.

Luiz Gustavo Geraldi Leite, goleiro da equipe aquidauanense de handebol, estava muito feliz. “O jogo foi bem balanceado. O time deles é bom, mas agora vamos para os JEBs tentar ganhar lá. Ser goleiro requer uma certa loucura, mas estou muito satisfeito. Participar dos Jogos Escolares foi ótimo, com excelente estrutura, bom hotel e comida deliciosa. Os jogos foram incríveis”.

Treinadora da equipe de vôlei masculino de Corumbá, Maria José Siqueira, a professora “Mazé”, falou sobre a satisfação de participar dos Jogos. “A Fundesporte oferece excelentes condições para os atletas. Isso é muito válido, pois as crianças já crescem com espírito de atleta. Nosso trabalho na escola é formar uma base sólida para que eles possam alcançar alto rendimento. O esporte muda a conduta e a educação dos jovens, preparando-os para enfrentar desafios na vida”.

Isabela Vitória Leite, central da equipe pantaneira, destacou a união do time. “Esse jogo foi muito tenso, com os dois lados jogando bem. É muito importante para mim, pois começamos perdendo para Campo Grande, que é a capital. A emoção é grande porque nosso time é muito unido e estamos sempre evoluindo. Agora vamos para Recife! Treinamos muito, com físico, coletivo e rotina intensa. Ganhar na primeira divisão é uma felicidade imensa. Este é nosso primeiro Jogos e é muito importante para mim”.