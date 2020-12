O Governo do Estado apoia, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), a 1ª Prova COTTMS de Três Tambores. A competição, organizada pela Comissão Organizadora dos Três Tambores de Mato Grosso do Sul (COTTMS), acontecerá no sábado (19.12), a partir das 9 horas, no Haras Nevada, em Campo Grande. Protocolos severos de biossegurança serão adotados em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19).

Participarão do evento aproximadamente 150 competidores/as de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. De acordo com a organização, o esporte tem presença predominantemente feminina, cerca de 90% do público nas competições. As disputas serão divididas em sete categorias: test horse, mirim, infantil, tira-teima, jovem, feminino e mala-de-louco.