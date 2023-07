Harmonização facial do Fofocalizando causou internação de Stênio Garcia? Esposa responde

Internado com septicemia aguda, uma infecção generalizada no sangue causada por bactéria, Stênio Garcia teve seu estado de saúde atualizado pela esposa. Ela, inclusive, esclareceu se a recente harmonização facial que Stênio realizou tem algo a ver com o atual quadro de saúde.

A septicemia aguda tem causado fortes dores no quadril e nas pernas do ator de 91 anos e, segundo Mari, o procedimento estético promovido pelo programa “Fofocalizando”, do SBT, não tem relação com a internação.

“Passando pra informar que Stênio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações/bactérias! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo”, começou ela.

Em seguida, a esposa do ator acrescentou: “Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês”, encerrando o assunto.

No hospital, Stênio Garcia passou por uma bateria de exames, incluindo tomografias no crânio, abdômen e pulmão. Após a administração de antibiótico intravenoso, ele teve uma leve melhora, se encontra consciente e respirando normalmente, sem máscara de oxigênio.

Segundo as cirurgiãs-dentistas Mariana e Camila Avalone, responsáveis pela transformação, o ator realizou os seguintes procedimentos:

aplicação de botox,

preenchimento do malar,

bigode chinês,

mandíbula,

mento (região do queixo),

labial e marionete (ruga que parte do canto da boca em direção ao queixo).

Vale lembrar que, em nota à imprensa, a equipe de Stênio detalhou o que aconteceu neste fim de semana desde o momento de sua internação. Confira o pronunciamento na íntegra:

“Stênio Garcia foi internado ontem por volta das 16:00 hs com fortes dores nas pernas. Passou por uma bateria de exames e foi diagnosticado com septicemia, é um quadro de infecção com leucócitos muito altos. Seus sinais vitais estão ótimos, respira normal sem ajuda de aparelhos e está em tratamento para eliminar a bactéria. Ele está sendo medicado, está tomando antibiótico para eliminar a infeção bacteriana, sua esposa Mari Saade está no hospital acompanhando ele, e o médio pediu para que ele não receba visitas, até a infecção melhorar.”