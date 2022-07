Pré-candidato a Deputado Estadual, o ex-prefeito de Nova Andradina, Roberto Hashioka, segue entre os mais lembrados em nova pesquisa para a Assembleia Legislativa, de acordo com o Instituto Ranking.

Segundo o levantamento divulgado neste domingo (24), Hashioka ocupa a 11ª colocação e mantém os mesmos 0,8% na preferência do eleitorado. Sexta sondagem relacionada ao pleito deste ano, a abordagem mede, principalmente, a lembrança que o eleitor tem de um político e o grau de interesse nas eleições.

Trajetória :Engenheiro Civil, Roberto Hashioka foi prefeito de Nova Andradina por três mandatos, obtendo a maior aprovação popular no Estado, contemplado como “Campeão de Popularidade”, com 93% de aprovação em seu segundo mandato. Um dos prefeitos mais premiados de MS, ganhou três vezes o título de “Prefeito Amigo da Criança”, venceu as etapas estadual e nacional da IX edição do “Prefeito Empreendedor”, prêmio concedido pelo Sebrae e também foi reconhecido com o “Mérito Brasil de Governança e Gestão Pública”, do Tribunal de Contas da União.

Foi diretor-presidente da Agepan e do Detran, titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e secretário especial da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Dados da pesquisa: Foram entrevistados três mil eleitores acima de 16 anos em 30 municípios do Estado entre os dias 19 e 23 de julho de 2022. O levantamento tem os registros no TSE com os números: MS-04968/2022 e BR-02704/2022. A margem de erro máxima estimada é de 1,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pelo site MGS NEWS. O Instituto Ranking Brasil é registrado no Conre 1 com o número: 8561.