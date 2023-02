O parlamentar lembrou que atualmente as rodovias de Mato Grosso do Sul são construídas com plataformas de 9 metros. Desse total, sete metros são designados às pistas de rolamento, restando um metro para cada um dos acostamentos.

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) encaminhou indicação ao governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, com cópia ao secretário de Estado de Infraestrutura, Hélio Peluffo Filho, solicitando que os novos projetos de construção de rodovias estaduais sejam contemplados por plataformas de 12 metros de largura. O documento especifica que, desse total, sete metros sejam destinados à pista de rolamento e 2,5 m em cada lado das vias, reservados ao acostamento.

Hashioka ressaltou que, com o crescimento da arrecadação do Fundo do Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul), correspondente a R$ 1,8 bilhão, torna-se viável voltar a executar projetos com 12 metros de plataforma. “Essa dimensão vai contribuir para a melhoria do trânsito de veículos, bem como para o aumento da vida útil do pavimento rodoviário, haja vista que a construção de acostamentos mais largos evita eventuais percolações de águas pluviais (movimento da água no subsolo, especialmente em solos saturados ou próximos da saturação) através dos bordos”, explicou o parlamentar.