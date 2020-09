A Havaianas anunciou essa semana que será a apoiadora oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro e o Comitê Olímpico do Brasil. O contrato foi firmado essa semana e valerá até dezembro de 2021 e já irá beneficiar os atletas na preparação e suporte das delegações. Atualmente, o Brasil possui vaga garantida em 14 modalidades das Paralimpíadas, com 105 vagas asseguradas.

A parceria conta com diversas ações, como o calçado sendo usado oficialmente pelas delegações nas cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e também dos Jogos Paralímpicos. Serão três modelos clássicos da marca para os atletas paralímpicos: a Havaianas Top Brasil Logo, a Espadrille lisa e a Street Bag.

Outra ação prevista pela marca junto é o desenvolvimento de um projeto especial que deve apresentar um produto inédito pensado para atender pessoas portadoras de deficiência. Para a outras delegação será usada a Havaianas Top Brasil Logo. A marca também lançará uma coleção licenciada do COB que será vendida no Brasil e em outros países de atuação da Havaianas. A meta brasileira dos atletas será terminar entre os dez primeiros no quadro de medalhas.