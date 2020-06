Foi juntar o inverno e a quarentena que a meia com chinelo se tornou o ‘sapato’ confortável mais democrático da última moda. Com adeptos que vão de crianças a idosos, todo mundo usa. E para não deixar de lado o chinelo mais popular do Brasil, as Havaianas lançaram uma meia que torne esse novo hit da moda mais confortável.

As Havaianas lançaram uma coleção de meias com uma divisão no dedão para tornar esse hábito ainda mais confortável. As novas meias ‘de dedo’ lançadas pela marca trazem uma separação entre os dedos para facilitar o uso do chinelo de dedo. A coleção é bem colorida e reforça a ideia da marca de trazer informações ‘nada básicas’ ao look do dia a dia.

“Chegou a meia sensata. Aquela meia que tem separação nos dedinhos, porque você sabe que na verdade você quer mesmo é usar meia com Havaianas.”, diz o texto publicado nas redes sociais para divulgar a coleção. Elas já estão disponíveis à venda no e-commerce da companhia por preços a partir de R$ 49,99 reais e vão dos números 34 ao 44.