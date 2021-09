A Havaianas anunciou o lançamento de seu primeiro tênis inovando em matéria de sustentabilidade. A empresa, famosa mundialmente pela qualidade dos chinelos que produz, surpreendeu ao anunciar que seu primeiro tênis lançado é fabricado a partir de materiais sustentáveis como casca de arroz e óleos vegetais.

Ao todo, são quatro linhas especiais: TNS Colors, TNS Mix, TNS Mix Print e TNS Roots. E, embora todos eles tenham mais de 50% de suas solas produzidas com materiais recicláveis, é a linha Roots que se destaca com mais de 65% da sola feita de fontes renováveis. “O Havaianas TNS é uma mistura das melhores coisas do nosso país: ele é fresco como as praias, vibrante como as cidades e verde como o futuro”, diz Fernanda Romano, CMO do Grupo Alpargatas.

Produzido a partir de algodão, materiais reciclados e fontes renováveis – como casca de arroz e óleos vegetais -, o sneaker tem a estrutura superior em tela respirável e um solado de borracha flexível. A linha roots, além de 65% da sola feita de materiais recicláveis e fontes renováveis (17% de resíduos de sola e aparas de borracha, 13% de luvas de borracha descartáveis, 17% de casca de arroz, 13% de amido de milho, 4% de óleo vegetal e 1% de estearina vegetal), apresenta um cabedal – a parte superior do tênis – com um índice de 52,7% de materiais sustentáveis (13.4% de algodão reciclado e 39,3% de algodão comum).

Para contar a novidade ao público, a empresa convidou o grupo musical Gilsons para criar uma música autoral que fala sobre leveza e liberdade. Os novos modelos serão apresentados para os consumidores em um desfile de slackline, gravado no Rio de Janeiro, com participação da banda. Os produtos estarão disponíveis para a venda a partir de setembro.“Ao todo, são quatro modelos que se desdobram em 13 versões diferentes, com variações de cores, estampas e materiais. O lançamento traz cor, conforto, leveza, sustentabilidade e novas possibilidades para a marca”, conclui a executiva.