Comer de roupa branca é um passo para o desastre. Isso porque a maioria dos molhos que consumimos podem deixar marcas eternas em sua roupa. Você pode até recorrer a algumas fórmulas mágicas com alvejantes, mas isso nem sempre resolve. Uma parceria entre uma marca de roupa brasileira e a tradicional fabricante de catchup e mostarda Heinz promete deixar tudo isso no passado.

A collab entre a Heinz e a Working Title lançou nos últimos dias a The Unstained Collection, uma série de roupas brancas e confortáveis que prometem ser a prova de qualquer tipo de molho. Não é a primeira vez que a Heinz flerta com uma marca nacional. Prova disso é que a empresa já assinou outras collabs de moda com as grifes Reserva e Approve.

Desta vez a marca mirou na tecnologia como diferencial da coleção. O tecido das roupas é impermeável e hidro-repelente, o que as tornam imunes aos molhos e a outros tipos de sujeira. Todos os produtos são da cor off white, Camisetas, cropped, shorts, calça, windbreaker, macacão e moletom…tudo bem branquinho e a prova de acidentes de percurso em uma mesa repleta de gostosuras.

“Essa é uma ação a coleção focada para o Brasil, mas as peças também serão vendidas internacionalmente. Toda a coleção está à venda tanto no site como na loja física da marca Working Title. Os looks são bem streetwear: confortáveis e práticos, e os preços variam entre 229 reais a 499 reais. Agora dá para se deliciar tranquilamente com um hotdog sem se preocupar com o look, permanecendo impecável.