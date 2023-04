Heinze destaca projeto para combater estiagem no Rio Grande do Sul

O parlamentar ressaltou que parte do estado sofre de seca há três anos seguidos, o que causou a perda de mais de R$ 200 bilhões para os produtores. Segundo ele, a ajuda do governo federal não é suficiente para resolver o impasse.

Heinze destacou que os estados de Mato Grosso e Goiás já têm projeto similar, com a proteção das nascentes do Vale do Araguaia em cerca de 40 municípios. Segundo ele, propriedades rurais de Minas Gerais e Tocantins já protegem suas vertentes.

De acordo com Heinze, o projeto que será apresentado representa a resposta definitiva para combater a estiagem no Rio Grande do Sul.

— É um projeto que nós começamos em 47 municípios e que vai servir a 70 mil produtores rurais. Mas nós temos um projeto para todo o estado do Rio Grande do Sul: como “fazer água” em cima de soluções que já existem e funcionam há dezenas de anos. Esse é o modelo que nós queremos.

O parlamentar também afirmou que vai apresentar requerimento para debater o assunto na Comissão de Agricultura (CRA).